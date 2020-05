Catania, multe ai pendolari dei rifiuti

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La polizia municipale di Catania ha intensificato i servizi di controllo e repressione in materia ambientale riguardo al conferimento di rifiuti solidi urbani, microdiscariche e tutela degli animali.

A maggio sono stati redatti 291 verbali amministrativi per complessivi 40.624,00 euro. Sanzionati 172 cittadini non residenti per l’abbandono di rifiuti nel territorio comunale e 119 residenti per il mancato rispetto delle regole su orari di conferimento e per la raccolta porta a porta.

Durante i controlli la polizia municipale ha anche sequestrate tre aree, due in via Eredia e una nel Villaggio Rainbow, divenute discariche abusive a cielo aperto, con enormi quantitativi di rifiuti speciali, pericolosi e non. In via Pullacara, nel rione San Giorgio, sono state elevate numerose sanzioni amministrative per abbandono illecito di rifiuti che ha creato nel tempo una micro discarica, segnalata più volte dalla Municipalità.

Per la tutela animali la polizia municipale ha controllato 38 proprietari di cani, sanzionandone otto: sei per omessa iscrizione all’anagrafe canina, due per mancato uso del guinzaglio o museruola e uno per non aver denunciato il furto dell’animale nei 10 giorni previsti. Sono stati anche deferiti alla Procura due proprietari per le lesioni provocate dal morso dei loro cani ad alcuni passanti che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.