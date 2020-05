Movimenti sospetti in via Ustica: un arresto

Catania . I carabinieri notano pusher in strada, in casa sua trovano 19 dosi di marijuana

Share Tweet Whatsapp Email

I carabinieri di Catania hanno arrestato il 42enne Antonino Sciuto per spaccio di droga. Nel corso di un controllo nel quartiere di San Giovanni Galermo, in via Ustica, i militari hanno notato due persone intente a parlare. Uno di questi, appena visti i militari, si è subito allontanato, mentre Sciuto è stato fermato sotto casa sua e perquisito senza che i militari trovassero qualcosa.

I carabinieri, conoscendo però il soggetto, hanno deciso di estendere la perquisizione anche alla sua abitazione, scelta questa che si è presto rivelata vincente perché, nascosta dietro a un mobiletto hanno trovato una busta con 19 dosi di marijuana e un bilancino di precisione.