Ladro di tombini a Porte di Catania

Sorpreso a rubare nel posteggio del centro commerciale: 34enne in manette

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato per furto il 34enne Simone Giovanni Aperi. Nel corso di un controllo eseguito ieri pomeriggio all’interno del centro commerciale “Porte di Catania” per scongiurare i furti di auto consumati nelle aree di parcheggio, i militari hanno notato che un uomo stava rubando con disinvoltura i tombini in ghisa posti ai lati della carreggiata.

L’uomo, che fino a quel momento aveva già caricato quattro pesanti manufatti sulla sua Ford Ka, appena si è accorto della presenza dei militari ha cercato di fuggire ma è stato immediatamente bloccato e arrestato, mentre i tombini sono stati riconsegnati alla direzione del centro commerciale.