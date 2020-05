Covid: Sicilia, quanti guariti

Gli attuali positivi scendono di 112 unità, solo 5 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In risalita dato nazionale di contagiati e deceduti

Ben 116 guariti e solo 5 positivi in più nelle ultime 24 ore. Un boom che fa scendere gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia a quota 1318.

Secondo il quadro riepilogativo della situazione nell’isola, dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 140.295 (+2.613 rispetto a ieri), su 122.130 persone: di queste sono risultate positive 3.435 (+5), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.318 (-112), 1.845 sono guarite (+116) e 272 decedute (+1).

Degli attuali 1.318 positivi, 83 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 10 in terapia intensiva (0) – mentre 1.235 (-102) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 38 (0 ricoverati, 102 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 18 (3, 144, 11); Catania, 579 (28, 395, 98); Enna, 27 (4, 366, 29); Messina, 284 (27, 223, 57); Palermo, 319 (18, 222, 35); Ragusa, 18 (0, 72, 7); Siracusa, 21 (3, 201, 29); Trapani, 14 (0, 120, 5).

Le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia sono 117, in risalita rispetto al livello più basso da inizio marzo toccato ieri con 78. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 58, la metà del dato nazionale, mentre ieri erano state 22. I morti a livello nazionale salgono così a 33.072. Otto regioni – Marche, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata – e la Provincia di Bolzano senza nuove vittime.

Risalgono i nuovi positivi in Italia, con un ritorno ai livelli di 4 giorni fa. Sono ora 231.139 i contagiati totali, 584 più di ieri (martedì erano stati 397). Sono 50.966 i malati di coronavirus in totale, 1.976 meno di ieri, quando il calo era stato di 2.358. I guariti e i dimessi sono saliti a 147.101 con un incremento rispetto a ieri di 2.443. Martedì l’aumento era stato di 2.677.