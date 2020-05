Share Tweet Whatsapp Email

CALTANISSETTA – Un nisseno di 53 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Caltanissetta per violenza sessuale, pornografia minorile e adescamento di minorenni. L’indagine è stata avviata di seguito alla denuncia di violenza sessuale presentata nell’agosto scorso dalla madre di un sedicenne in condizioni d’inferiorità psichica. Il ragazzo sarebbe stato adescato la scorsa estate. Nel corso delle indagini è emerso che l’indagato aveva abusato di altri minorenni, anche minori di 14 anni. Dopo aver avviato relazioni attraverso Messenger, Whatsapp e simili, l’uomo li spingeva a inviargli foto a sfondo sessuale. L’uomo invitava i minori a vedere la sua collezione di modellismo, a giocare con videogiochi, a consumare alcool e a fumare. Alle volte li attirava anche solo proponendo loro un giro in auto. Stamattina gli agenti della Mobile hanno eseguito numerose perquisizioni a carico di persone vicine all’arrestato per la ricerca di materiale pedopornografico, sequestrando cellulari e personal computer.