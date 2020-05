A Librino un amante del baseball

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Che Catania contasse tanti amanti del famoso sport statunitense non è certo cosa nota, sta di fatto che non è la prima volta che agenti delle volanti bloccano persone nelle cui auto vengono trovate – spesso poste “a portata di mano” – mazze da baseball.

Ed è certo anche che il possesso ingiustificato di tali oggetti, alla stessa stregua di bastoni, spranghe di ferro ecc., è considerato dalla legge un grave reato. Se poi a essere munito dello strumento sportivo, non certo portato per un’estemporanea partita in un peraltro inesistente campo sportivo, è il pluripregiudicato 48enne C. A. in transito per le vie di Librino, la cosa si complica.

Ieri i poliziotti hanno fermato l’uomo alla guida di un’auto sulla quale era nascosta sotto il suo sedile una mazza da baseball di legno lunga circa 55 cm, che è stata sequestrata. Il pregiudicato è stato prelevato e condotto in questura dov’è stato denunciato.