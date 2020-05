Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Il presidente Giuseppe Castiglione ha convocato per giovedì prossimo alle 15 una seduta in video conferenza del Consiglio comunale di Catania, la prima dopo tre mesi per il lockdown, con all’ordine del giorno la relazione del sindaco Salvo Pogliese sull’emergenza Covid.

Come le altre sedute dell’assemblea e delle commissioni consiliari, anche questa può essere seguita sul canale YouTube del consiglio comunale: https://www.youtube.com/channel/UCGzL2M1pmX0s0iXrSg5W_EQ.