Catania, per pagare c’è tempo

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Il sindaco di Catania Salvo Pogliese e il vicesindaco e assessore alle finanze Roberto Bonaccorsi hanno dato direttive agli uffici della ragioneria generale di palazzo dei Chierici di prorogare al 30 giugno la sospensione della riscossione e dei versamenti ordinari della Tari, già disposta il 31 marzo 2020.

Le rate sospese dovranno essere versate al Comune secondo le scadenze che saranno successivamente indicate dall’amministrazione. Inoltre, in applicazione del dl Rilancio che ha esonerato dal pagamento della Tosap e della Cosap le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico dall’1 maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020, gli uffici comunali competenti sono tenuti alla sospensione delle riscossioni del tributo.

Rimangono sospesi secondo l’indirizzo del sindaco e del vicesindaco, anche il pagamento delle rette per la fruizione del servizio di asili nido comunali. Infine rimane fissata al prossimo 16 giugno l’anticipo del versamento della prima rata Imu per il 2020, per quanti decorre l’obbligo del pagamento.