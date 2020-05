Adrano, eroina nel reggiseno

Share Tweet Whatsapp Email

ADRANO (CATANIA) – La polizia di Adrano ha denunciato una 41enne e suo figlio di 23 anni per spaccio di droga. Appena entrati in casa per una perquisizione, gli agenti hanno subito notato che la donna nascondeva due involucri nel reggiseno, poi risultati due contenitori con eroina. Trovati anche in casa 850 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Nel corso della perquisizione, è stato riscontrato che l’impianto dell’energia elettrica era scollegato dal relativo contatore e allacciato alla rete generale.