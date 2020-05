A Ramacca il coltivatore perfetto: di ‘erba’

Share Tweet Whatsapp Email

RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri di Ramacca hanno arrestato il pusher 21enne Angelo Salvatore Giunta. In contrada Castellitto, una località caratterizzata dalla presenza di numerose aziende agricole, qualcuno sembrava che avesse messo in proprio una produzione… stupefacente.

Guidati da quell’inconfondibile odore resinoso tipico della marijuana, i militari in casa di Giunta hanno trovato all’interno di una stanza tutto l’occorrente per il bravo coltivatore “indoor”: lampade ad alta frequenza per la generazione del calore, fertilizzanti, bilancino di precisione, umidificatori e dispositivi per il controllo della temperatura, 3 piante di cannabis indica e sementi pronte per l’impianto, nonché una piccola quantità di circa 15 grammi di sostanza stupefacente già essiccata.

Ma non è tutto perché l’alimentazione di tali dispositivi è economicamente onerosa da mantenere e quindi quale migliore soluzione se non allacciarsi abusivamente all’impianto elettrico? I militari hanno stimato il danno patito dall’Enel in oltre diecimila euro.