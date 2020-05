Trappola dei carabinieri al porticciolo Rossi: abboccano due spacciatori catanesi

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato per spaccio di droga il 25enne Danilo Granata e un diciassettenne. I militari hanno intensificato i controlli in seguito alla ripresa della movida: la trappola è stata tesa nella zona di piazza Europa, e in particolare in quella stradina secondaria che porta vicino al porticciolo turistico noto come “Porto Rossi”.

L’attesa è stata breve perché ben presto due giovani a bordo di uno scooter e con evidente fare guardingo per cercare di scorgere eventuali presenze per loro “sgradite” si sono avvicinati all’unica auto parcheggiata proprio in prossimità dell’ingresso del porticciolo.

I carabinieri sono sbucati fuori bloccando i due portando così in caserma il risultato: all’interno di uno zainetto portato da Granata c’erano 24 dosi di marijuana già confezionata mentre nella tasca dei pantaloni del minorenne c’era un bilancino di precisione. Il ragazzino è stato affidato ai genitori mentre Granata è finito agli arresti domiciliari.