Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un giovane venditore ambulante è stato beccato a Catania dai carabinieri in piazza Dante. Il trentenne era all’intersezione con la via Biblioteca, senza la necessaria licenza. La frutta è stata sequestrata e donata in beneficenza a un’associazione che si occupa delle donne vittime di violenza di genere, mentre per il ragazzo è scattata una multa di 3.406 euro.