Catania . Marito e moglie sono riusciti a scendere dalla Bmw 216 e a mettersi in salvo. FOTO

CATANIA – Un’auto, una Bmw 216, è andata a fuoco stamattina in viale Vittorio Veneto a Catania. Marito e moglie sono riusciti a scendere subito dalla macchina e a mettersi in salvo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.