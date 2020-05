Incidente sulla Siracusa-Gela, muore 56enne

Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Incidente stradale mortale oggi pomeriggio sull’autostrada A18 Siracusa-Gela. La vittima è Antonella Lembo, 56 anni di Priolo (Siracusa). Lo scontro si è verificato nel tratto tra Avola e Noto.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia stradale di Noto, la donna si trovava al volante della sua utilitaria, una Daewoo Matiz, procedendo in direzione Avola, quando per cause da accertare si sarebbe scontrata con un autocarro che viaggiava nella stessa direzione.

La piccola auto sarebbe finita contro il guardrail. Inutili i tentativi dei soccorritori. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.