Trovano la casa al mare piena di “erba”

CATANIA – La polizia di Catania ha scoperto in una casa di Vaccarizzo una serra di marijuana. Gli agenti erano intervenuti semplicemente per un furto in una casa vacanze e si si sono ritrovati davanti 39 piantine di marijuana, coltivate con strumenti di riscaldamento delle temperature e lampade surriscaldanti.

La coppia di proprietari della villetta, che dopo svariati mesi di assenza aveva deciso di rientrare nella loro seconda casa, aveva trovato i lucchetti d’ingresso divelti e di aver dunque pensato a un furto, non certo al fatto che la loro casa di mare fosse stata adibita a serra per la coltivazione di marijuana.

Dopo l’intervento della Polizia scientifica e di cani cinofili antidroga, la droga è stata sequestrata. Indagini in corso per risalire ai misteriosi “coltivatori”.