Detenuto manda in ospedale cinque agenti

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Cinque agenti penitenziari sono rimasti feriti nel carcere minorile Malaspina per l’aggressione di un detenuto. Lo denuncia il Sappe. “Quel che è accaduto all’Istituto penale per minorenni di Palermo, con la violenta aggressione ai poliziotti, ha riportato alla ribalta le difficoltà della struttura detentiva e delle gravi condizioni operative nelle quali lavora ogni giorno il personale di polizia penitenziaria. Dove sono quelli che rivendicano ad ogni piè sospinto più diritti e più attenzione per i criminali – prosegue il segretario Donato Capece – ma si scordano sistematicamente dei servitori dello Stato, come gli agenti di polizia penitenziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine, che ogni giorno rischiano la vita per la salvaguardia delle Istituzioni?

Al detenuto protagonista della violenza era stato sequestrato un telefonino – conclude Capece – evidentemente la risposta della direzione dell’Istituto in termini disciplinari è stata assai blanda se a distanza di sette giorni ha aggredito e ferito ieri dei poliziotti penitenziari”.