Covid 19, test sierologici ai vigili del fuoco

L’Asp di Catania annuncia esami anche per le forze dell’ordine coinvolte nell’emergenza coronavirus

CATANIA – La direzione strategica dell’Asp di Catania avvierà i test sierologici per il Covid-19 al personale dei Vigili del fuoco del distretto etneo. Lo ha confermato con una comunicazione inviata ai sindacati di categoria. L’Azienda ha chiesto al comando provinciale dei vigili del fuoco di comunicare il numero delle persone da sottoporre a test, nonché le sedi e i locali dove effettuare gli esami. Non appena riceveremo queste indicazioni, sottolinea l’Asp, saranno immediatamente predisposte le azioni successive, d’intesa con il comando provinciale dei vigili del fuoco.

“Ogni azione sinergica per procedere tempestivamente alla somministrazione dei test sierologici al personale dei vigili del fuoco – aggiunge l’Asp – è valutata con attenzione dalla direzione strategica dell’Azienda nel perseguimento del comune obiettivo della sicurezza e della tutela della salute pubblica. E il 14 maggio scorso la direzione aziendale aveva già inviato, a mezzo mail pec, una nota al Comando provinciale dei vigili del fuoco, rappresentando la disponibilità ad una programmazione congiunta per effettuare i test sierologici al personale dei vigili del fuoco, in una sede da loro indicata.

In armonia con le indicazioni dell’assessorato regionale alla Salute, guidato da Ruggero Razza – annuncia l’Asp – la stessa procedura e le stesse interlocuzioni sono state avviate anche per il personale delle forze dell’ordine, delle forze armate, del corpo forestale e dell’amministrazione della giustizia coinvolto nella gestione dell’emergenza Covid-19”.