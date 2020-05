Vede il cane e consegna la droga

Perquisizione in casa: il pusher pedarese si arrende

PEDARA (CATANIA) – Vede il cane antidroga e consegna la marijuana. A Pedara i carabinieri hanno arrestato il 48enne Antonino Boncaldo, notato più volte in compagnia di giovani pedaresi dediti all’uso di sostanze stupefacenti.

I militari, che ben lo conoscevano per i suoi trascorsi, si sono presentati nella sua casa di via Empedocle per una perquisizione. La presenza del cane antidroga ha indotto Boncaldo a un atteggiamento collaborativo.

Vistosi ormai scoperto e nel tentativo di limitare i danni, li ha condotti nella propria stanza da letto estraendo dall’armadio una busta di cellophane contenente 400 grammi di marijuana.