MASCALUCIA (CATANIA) – I carabinieri di Mascalucia hanno arrestato per furto e danneggiamento un 42enne e il suo complice 45enne Salvatore Giuseppe Guardo, quest’ultimo pregiudicato, entrambi catanesi. I due, scavalcandone la recinzione, si erano intrufolati all’interno di un’area privata in via Calatafimi rubando alcune carenature di uno scooter e il motore di un motociclo ma, per loro sfortuna, sono stati notati dai militari che si ponevano davanti alla Renault Scenic, a bordo della quale avevano già caricato la refurtiva, bloccandoli e ammanettandoli.