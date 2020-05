Share Tweet Whatsapp Email

MARSALA (TRAPANI) – Un incendio ha devastato, stamane, le strutture in legno e plastica di uno degli stabilimenti balneari (“Zelig”) del versante sud di Marsala. Le fiamme, favorite dal vento, si sarebbero sviluppate verso le 7. La combustione del materiale plastico ha generato un’alta colonna di fumo nero. I vigili del fuoco di Marsala sono ancora sul posto, anche per accertare l’origine (se dolosa o no) del rogo. I danni causati dal fuoco sono rilevanti. I titolari dello stabilimento balneare si stavano preparando a riaprire in vista della stagione estiva. Lo “Zelig” è uno dei lidi più frequentati, soprattutto dai giovani, delle spiagge marsalesi.