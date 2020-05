Share Tweet Whatsapp Email

ADRANO (CATANIA) – I carabinieri di Adrano hanno arrestato il 34enne Salvatore Crimi, ritenuto appartenente al gruppo mafioso Santangelo-Taccuni, considerato articolazione della famiglia catanese Santapaola-Ercolano. Era stato scarcerato per motivi di salute e sottoposto alla detenzione domiciliare in conseguenza dell’epidemia da coronavirus. In occasione di un controllo effettuato presso la sua abitazione il 13 maggio scorso è stato trovato in compagnia di persone non facenti parte del suo nucleo familiare. E’ finito così nel carcere di Catania Bicocca.