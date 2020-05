Settimana zero sotto controllo

Share Tweet Whatsapp Email

ROMA – Un sistema di monitoraggio “serrato, territorio per territorio è “essenziale” per ripartire in sicurezza nella ‘settimana zero’ della Fase 2 prevista da domani: è questo lo strumento “fondamentale per gestire la seconda fase, rileva in un video il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Con prudenza proviamo a ripartire”, ha rilevato.

Messo a punto da ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità (Iss) e Regioni, il sistema di monitoraggio ha l’obiettivo di controllare l’evoluzione dell’epidemia in Italia. “Abbiamo bisogno di capire esattamente quello che sta succedendo perché i decisori politici siano in grado di intervenire prima possibile”, ha detto il ministro.

“È la settimana zero, che segna l’inizio dei monitoraggi”, ha detto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro. I dati più recenti, ha aggiunto, indicano che “la circolazione del virus è bassa in gran parte del Paese”. Ci sono, ha proseguito, “focolai diffusi”, ma “c’è la capacità di controllarli”.