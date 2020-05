Villa di lusso abusiva nel cuore di Librino

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Durante il blitz di ieri a Librino, la polizia di Catania ha denunciato il quarantenne G.C., operatore ecologico pregiudicato, e la moglie S.L., di 36 anni per invasione di edifici e terreni pubblici, furto di energia elettrica, abuso edilizio e gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi.

I due hanno costruito abusivamente, senza alcuna concessione edilizia, una casa con rifiniture di lusso distribuita su più livelli in viale Grimaldi. Inoltre, essendo l’immobile di fatto quasi ultimato, la coppia non è stata in grado di fornire alcuna documentazione sul regolare smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori edili.

Considerati anche i pericoli derivanti dal cantiere edile illegale messo in opera, anche con rischio di caduta dell’alto di mattoni, la struttura è stata sequestrata apponendo i sigilli, anche per non consentire ai due di trasferirsi nell’abitazione.