Nuova Iside, avvistato altro cadavere

PALERMO – E’ stato individuato in mare al largo di Ustica il corpo senza vita, presumibilmente, di uno dei due dispersi dell’equipaggio del “Nuova Iside” di Terrasini.

Giovedì pomeriggio era stato recuperato il primo corpo, quello di Giuseppe Lo Giudice, di 34 anni. Non sono ancora stati trovati il cugino Vito, di 27 anni, e lo zio Matteo Lo Giudice, di 53 anni. Ad avvistare il cadavere sono stati gli uomini dell’equipaggio della nave Antonello Da Messina, traghetto che collega Palermo a Ustica.

Nella notte tra mercoledì e giovedì il peschereccio “Nuova Iside” di Terrasini aveva inviato un Sos, mentre si trovava al largo di San Vito Lo Capo. Le ricerche, scattate subito dopo l’allarme, sono continuate in questi giorni ma il vento non è calato e le condizioni meteomarine al momento non sono buone.