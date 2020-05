Share Tweet Whatsapp Email

GRAVINA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato un catanese di 24 anni per coltivazione illecita di droga. I militari, in casa del giovane in via Francia hanno trovato 3 piante di canapa indiana in ottimo stato vegetativo dall’altezza media di 2 metri, una lampada alogena utilizzata per la coltivazione, concimi, terriccio e vasi di diverse dimensioni.