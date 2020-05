Aci Castello e Aci Trezza, weekend blindato. “Pandemia non è finita, evitiamo eccessi”

Share Tweet Whatsapp Email

Il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra, ha emesso un’ordinanza che nelle giornate di sabato e domenica interdirà al traffico veicolare alcune zone di Aci Trezza e Aci Castello, i cui accessi verranno presidiati da pattuglie dei vigili urbani e dei carabinieri per interdire l’accesso se non ai residenti e per raggiungere i congiunti.

“Domenica prossima saranno trascorse due settimane dall’inizio della Fase 2, quella che ci ha visto ritornare seppur parzialmente a una normalità tanto desiderata durante i mesi del lockdown. Da lunedì si prospetta un ulteriore allentamento. Evitando però gli eccessi, gli assembramenti, i comportamenti sciocchi e irresponsabili, perché la pandemia non è finita: se vogliamo ritornare a una nuova normalità, quella della convivenza con il virus, senza rischi, dobbiamo essere più che mai attenti e rispettosi”, sottolinea Scandurra.

“Questo vale soprattutto per il weekend che ci accingiamo a trascorrere. Nel quale, ricordo a tutti, vige ancora il Dpcm del 26 aprile, che prescrive regole precise ai nostri spostamenti. Lo sottolineo non per una vocazione a essere sceriffo (i miei concittadini sanno che non lo sono), ma perché abbiamo tutti negli occhi le immagini dello scorso fine settimana, con Aci Castello e Aci Trezza letteralmente prese d’assalto da migliaia di persone, determinando una situazione che è andata ben oltre quello che le norme in vigore consentono fino al 17 maggio”, ha proseguito il sindaco.

“Così, in questo fine settimana, verrà rafforzato il controllo della piazza Castello, del lungomare Scardamiano ad Aci Castello e quello dei Ciclopi ad Aci Trezza. Mi duole dirlo, ma abbiamo constatato che i meno rispettosi delle regole sono gli adolescenti, che spesso non usano le mascherina, non rispettano il distanziamento fisico e creano assembramenti – ha concluso Scandurra -. Mi affido al senso di responsabilità loro e dei genitori, ma sappiano gli uni e gli altri che i vigili urbani saranno inflessibili nella erogazione delle multe. Questi sono i giorni della responsabilità. Siamo tutti chiamati a un piccolo, ulteriore sforzo, per metterci alle spalle il periodo più duro”.