Sicilia: ancora un boom di guariti

Coronavirus: soltanto 8 i nuovi contagi, i dati provincia per provincia. In Italia ancora troppi morti: 242 in più

Share Tweet Whatsapp Email

Ancora tanti guariti in Sicilia. Sono confortanti i nuovi dati sull’emergenza coronavirus, aggiornati al pomeriggio di oggi (15 maggio).

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 112.929 (+1.792 rispetto a ieri), su 101.487 persone: di queste sono risultate positive 3.374 (+8), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.760 (-94), 1.351 sono guarite (+102) e 263 decedute (0).

Per un errore ieri è stato comunicato un decesso in provincia di Palermo, mai avvenuto. Oggi, invece, l’unico morto è nella provincia di Siracusa, quindi il totale dall’inizio dell’epidemia è sempre di 263.

Degli attuali 1.760 positivi, 209 pazienti (-6) sono ricoverati – di cui 11 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.551 (-88) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento 49 (0 ricoverati, 91 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 82 (11, 77, 11); Catania 691 (59, 273, 95); Enna 153 (20, 239, 29); Messina 308 (55, 196, 54); Palermo 372 (50, 146, 33); Ragusa 37 (4, 50, 7); Siracusa 50 (10, 163, 28); Trapani 18 (0, 116, 5).

In Italia sono 789 i nuovi casi di coronavirus, secondo i dati diffusi dalla protezione civile: in leggero calo rispetto ai 992 registrati ieri. Il totale sale quindi a 223.885. Il dato più positivo riguarda però il numero dei guariti: sono quasi 5 mila (4.917), per un totale di 120.205. Un dato giornaliero decisamente superiore a quello di ieri, quando a guarire erano stati in 2.747 .

Ma è ancora alto il numero delle vittime, che rimane sopra le 200 nelle ultime 24 ore: sono 242 (ieri erano state 262), per un totale di 31.610.