Droga nascosta in un avvolgibile, arrestato giovane pusher (FOTO)

Share Tweet Whatsapp Email

SCORDIA (CATANIA) – I carabinieri di Scordia hanno arrestato un giovane pu,sher il 21enne Giuseppe Xalfa. E’ stato sorpreso in via IV Novembre mentre piazzava due dosi di cocaina a un 35enne. Estendendo la perquisizione in casa del 21enne, i carabinieri sono riusciti a trovare altre 15 dosi di cocaina nascoste all’interno di un’avvolgibile.