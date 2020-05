Mucca sotto tiro: la foto shock

Share Tweet Whatsapp Email

Continua l’indignazione per la mucca abbattuta dalle forze dell’ordine a Ragusa. L’animale, scappato da un macello, è finito in strada ed è stato ucciso a colpi di pistola.

Adesso la Lav rilancia la protesta con una nuova immagine in cui la povera mucca è tenuta sotto tiro da un “cecchino”, mentre una signora al balcone assiste alla scena.

“Sarebbe bastato mettere un’auto delle autorità di traverso – dice l’associazione – e la mucca non avrebbe avuto alcuna via d’uscita. O no? Attendiamo altre immagini per farci un’idea più chiara?”.