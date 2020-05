Camion in fiamme, caos sulla tangenziale

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un mezzo pesante ha preso fuoco per un guasto elettrico poco dopo le 14 dentro la galleria Pietra dell’Ova sulla Tangenziale ovest di Catania. Il personale dell’Anas e della polizia stradale hanno dovuto chiudere la galleria per via del grande fumo e si è formata una lunghissima coda di auto.

La tangenziale ovest di Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Messina, e la viabilità è deviata allo svincolo di Gravina. Gli agenti della polizia stradale assicurano il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.