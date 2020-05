Catania, cocaina e crack dentro i biberon

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – A Catania i poliziotti del commissariato Librino hanno effettuato nei giorni scorsi diversi controlli in viale Grimaldi n. 10 (la cossidetta Fossa dei Leoni) e al Villaggio Zia Lisa II.

Un 35enne pluripregiudicato è finito agli arresti domiciliari: si era spostato con il suo nucleo familiare, quattro figli e la convivente, al piano di uno stabile dove abita la suocera e così per ”motivi di comodità” aveva occupato abusivamente un immobile dell’Istituto Autonomo Case Popolari. L’uomo e la convivente sono stati denunciati per invasione di edificio pubblico. L’uomo ha anche perso così il diritto all’abitazione che attendeva da molto tempo e per la quale era in graduatoria.

Nello stesso edificio in viale Grimaldi, sono stati trovati dentro un muro dell’area condominiale due biberon con dentro 35 involucri contenenti crack e 10 contenenti cocaina. I biberon, sequestrati, erano dentro un pacco che conteneva anche 101 involucri di carta stagnola contenenti marijuana.

Un altro episodio riguarda il comportamento tenuto da un 24enne, denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, il quale durante il controllo della polizia nei pressi di via della Capinera, ha inveito contro gli agenti lamentandosi per i numerosi controlli nel quartiere.

Nel Villaggio Zia Lisa II, i poliziotti hanno sorpreso il pregiudicato 29enne in possesso di numerosi dosi di marjuana e di crack: il giovane è stato denunciato ed è stato segnalato anche per la violazione dell’obbligo di dimora al quale era sottoposto, non potendosi allontanare dal comune di Mirabella Imbaccari.