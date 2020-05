Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 22enne Gabriele Micci per spaccio di droga. E’ stato sorpreso in questa via Del Parco mentre a bordo della sua auto piazzava la droga a un cliente. E’ stato trovato in possesso di 23 dosi di marijuana, che nascondeva nella giacca, e di 20 euro presumibilmente incassati dalla vendita della droga.