Va dal figlio, cade dalle scale e muore

Tragedia in un’azienda agricola di Ragusa

Share Tweet Whatsapp Email

RAGUSA – Un pensionato di 75 anni, Giovanni Baglieri, è morto precipitando da una scala alta 4,5 metri nell’azienda agricola del figlio, in contrada Rabbuina tra Ragusa Ibla e la frazione di San Giacomo.

Trasportato d’urgenza in elisoccorso al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania è deceduto subito dopo il ricovero per le fratture riportate. Nel pomeriggio invece nella zona industriale di Ragusa in un’azienda di prefabbricati è morto un operaio di 50 anni, Raffaele Antoci, schiacciato da un carrello.