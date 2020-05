Conte: “Tagliamo 4 miliardi di tasse”

Il premier presenta il Decreto Rilancio: “Aiuti a famiglie e imprese, per i lavoratori 25,6 miliardi”. IN AGGIORNAMENTO

Share Tweet Whatsapp Email

“Vi posso assicurare che ogni ora di lavoro pesava perché sapevamo di dover intervenire quanto prima. Abbiamo impiegato un po’ di tempo ma posso assicurarvi che non abbiamo impiegato un minuto di più di quello strettamente necessario per un testo cosi complesso”. Il premier Giuseppe Conte presenta così, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, il nuovo Decreto Rilancio.

“Introduciamo misure di rilancio e sostegno alle imprese per una pronta ripartenza. Aiutiamo le famiglie che hanno figli, abbiamo un reddito di emergenza. Per i lavoratori le risorse sono cospicue, sono pari a 25,6 miliardi di euro. Tagliamo 4 miliardi di tasse”, ha spiegato il presidente del Consiglio.