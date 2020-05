Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Stamattina passando in via Capo Passero gli agenti della polizia di Catania hanno notato un uomo che vedendoli si è allontanato. E’ stato bloccato e identificato: si tratta del 32enne Natale Lanzafame, che era evaso dagli arresti domiciliari. Perquisendolo i poliziotti hanno trovato 120 involucri di marijuana, già confezionati per la vendita al dettaglio.