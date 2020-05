Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – La Squadra mobile ha arrestato un trentenne bloccato mentre stava per entrare in un complesso residenziale con in mano un sacchetto del supermercato. Gli agenti hanno sentito odore di marijuana proveniente dalla busta, dove in effetti c’erano 250 grammi di droga e materiale per il suo confezionamento. Il quantitativo corrisponde a 800 dosi, per un valore di circa tremila euro. L’uomo è stato posto ai domiciliari.