Share Tweet Whatsapp Email

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 59enne Mariano Incarbone per evasione dagli arresti domiciliari. I militari lo hanno riconosciuto e bloccato mentre a piedi camminava in una via del centro. L’arrestato è stato ricollocato agli arresti domiciliari.