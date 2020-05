“Compro oro” in attività: chiusi e multati

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – “Fase due”: sono 4 gli esercizi di “Compro oro” sanzionati e chiusi provvisoriamente nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Catania, tre ad Acireale e uno a Riposto, per violazione delle restrizioni imposte dal decreto.

La norma, infatti, prevede la riapertura del commercio all’ingrosso, in questo caso di oro e metalli preziosi, ma proibisce tuttora quello al dettaglio con i privati. In tutti e quattro i casi, invece, è stata trovata nei locali dell’attività la documentazione obbligatoria attestante gli acquisti di metallo venduto da privati negli ultimi giorni, a conferma che il commercio, almeno in quei casi, non era avvenuto all’ingrosso.

Inoltre, tre dei negozi controllati avevano comunicato l’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso solo negli ultimi giorni di aprile, e uno addirittura risulta attualmente inattivo al registro delle imprese.