Una fiera con l’app e il termoscanner

CATANIA – Interventi di manutenzione del basolato lavico prima della sanificazione dell’area che avverrà martedì notte e ultimi accorgimenti organizzativi stanno precedendo a Catania la riapertura della fiera, mercato storico di piazza Carlo Alberto, fissata per mercoledì prossimo e per ora limitatamente ai 132 rivenditori di generi alimentari.

Lo ha annunciato il sindaco Salvo Pogliese dopo un sopralluogo per una verifica degli ultimi dettagli e per incontrare alcuni esercenti, ai quali ha garantito che le vendite avverranno nel rispetto della sicurezza degli operatori e dei cittadini.

Anche per questo, oltre agli interventi manutentivi sui marciapiedi e sulle strade, si sta approntando il controllo dei varchi d’accesso, che sarà curato da polizia municipale e provinciale, da personale della Sostare e dalla protezione civile comunale per garantire il contingentamento.

Il sindaco ha raccomandato “la collaborazione degli operatori commerciali, soprattutto per il mantenimento dell’igiene e la pulizia dei luoghi”, e annunciato che “dalla prossima settimana si lavorerà per far ripartire anche il settore non alimentare, che ha circa 700 concessioni”.

Nel pomeriggio l’assessore Balsamo ha guidato un ultimo sopralluogo tecnico per rifinire i dettagli esecutivi prima dell’apertura del mercato confermando l’utilizzo del termoscanner della Cri e dell’app conta persone.