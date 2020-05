Sicilia: meno tamponi, più guariti

Coronavirus: il bilancio dei positivi segna -7, i nuovi casi sono 12. Il dettaglio per provincia. In Italia dopo due mesi meno di mille malati in terapia intensiva

Il bilancio degli attuali positivi al coronavirus in Sicilia scende ancora, ma diminuisce anche il numero dei tamponi processati (731 contro gli 855 di ieri).

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 103.134 su 92.609 persone: di queste sono risultate positive 3.339 (+12), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.062 (-7), 1.020 sono guarite (+18) e 257 decedute (+1).

Degli attuali 2.062 positivi, 287 pazienti (-2) sono ricoverati – di cui 16 in terapia intensiva (0) – mentre 1.775 (-5) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 67 (0 ricoverati, 69 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 98 (15, 53, 11); Catania, 698 (64, 254, 94); Enna, 246 (58, 146, 29); Messina, 354 (64, 151, 52); Palermo, 386 (57, 127, 31); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 109 (23, 103, 27); Trapani, 67 (2, 67, 5).

ITALIA: MENO DI MILLE RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA. In Italia i malati di coronavirus sono 82.488, in calo rispetto a ieri di 836. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 1.518. I pazienti guariti dal Covid 19 sono 106.587, con un incremento di 1.401 rispetto a ieri. Le vittime salgono a 30.739, con un incremento di 179 in un giorno (ieri +165). Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva: sono 999, quindi 28 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 7. Per la prima volta dal 10 marzo le terapie intensive scendono sotto le mille.

DISTRIBUITI 13 MILIONI DI DPI IN SICILIA. Oltre tredici milioni di dispositivi di protezione individuale e apparecchi sanitari sono stati distribuiti – dall’inizio dell’epidemia fino a ieri – dalla Regione Siciliana, tramite la propria Protezione civile. A beneficiarne, principalmente, sono stati strutture sanitarie, case di riposo per anziani, residenze sanitarie assistite, Comuni, prefetture, forze dell’ordine, esercito, ex Province, carceri, dipartimenti regionali, Confcommercio e Confesercenti.

In dettaglio, sono stati consegnati quasi otto milioni di mascherine (chirurgiche, ffp2, Ffp3 e M95); tre milioni e mezzo di guanti; un milione e duecentomila tra camici, calzari, tute e cuffie. Tra gli altri materiali distribuiti anche 52 mila tra occhiali e visiere, oltre 285mila tamponi e kit diagnostici e poco meno di 40 mila apparecchi sanitari. I dpi e il materiale consegnato proviene da acquisti diretti della Regione e della Protezione civile nazionale, oltre che da donazioni di privati.