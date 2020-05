Messina, muore durante immersione

Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – È stato recuperato nel tardo pomeriggio il cadavere del sub scomparso nelle acque antistanti il villaggio marinaro di Torre Faro. Si tratta di Giuseppe Sanò, 42 anni.

L’uomo sarebbe stato colto da un malore durante un’immersione in apnea. A trovare il corpo dell’uomo è stata la Guardia costiera di Messina, che ha ricevuto la delega per svolgere le indagini di polizia giudiziaria.

Giuseppe Sanò era noto in città per la sua attività politica essendo stato consigliere della VI circoscrizione durante l’amministrazione Accorinti e proprio con la lista dell’ex sindaco di Messina ha corso per una poltrona in consiglio comunale.

Sanó si era candidato alle ultime elezioni europee non riuscendo ad essere eletto ma conquistando più di 2000 voti nella lista +Europa.