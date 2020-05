Pugno in faccia all’autista del bus

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Un autista dell’Amat è stato aggredito ieri sera a bordo di un autobus della linea 102 a Palermo, all’angolo tra via Roma e via Cavour.

Il conducente del mezzo ha cercato di fare rispettare le disposizioni dell’azienda municipale di Palermo per contenere l’emergenza Coronavirus. Ha chiesto ad un passeggero di scendere dall’autobus visto che si era superato il limite consentito.

Per tutta risposta ha ricevuto un pugno in faccia dall’uomo. L’aggressore, dopo averlo colpito, ha fatto perdere le sue tracce. Sono in corso le indagini della polizia per individuare l’autore del gesto.

Michele Cimino, presidente dell’Amat, commenta l’aggressione: “Apprezzo e condivido l’amarezza del Sindaco Orlando per il mancato rispetto delle norme anti Covid di questi giorni. Non possiamo lasciare che ogni giorno il personale Amat per svolgere un servizio pubblico essenziale diventi bersaglio di chi non ha minimamente intenzione di rispettare le ordinanze del presidente del Consiglio Conte o del presidente della Regione Nello Musumeci. Contestualmente è assurdo obbligarci a garantire sicurezza, svolgere il servizio, senza avere gli strumenti per attuarlo al meglio”.

“Il governo nazionale con ordinanza di protezione civile – aggiunge Cimino – potenzi almeno gli organici per garantire il contingentamento degli utenti, da soli siamo abbandonati sebbene i lavoratori Amat non si sono mai fermati garantendo sempre la mobilità con impegno e spirito di abnegazione”