Covid: in Sicilia più di mille guariti

Solo 14 nuovi casi, diminuiscono ancora i ricoveri. I dati provincia per provincia. In Italia altri 165 morti: è il numero più basso dal 9 marzo

Più di mille persone guarite dal coronavirus e solo 14 nuovi casi. Questo il quadro della situazione in Sicilia aggiornato alle 15 di oggi (10 maggio).

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 102.403 (+855 rispetto a ieri), su 91.748 persone: di queste sono risultate positive 3.327 (+14), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.069 (-11), 1.002 sono guarite (+25) e 256 decedute (0).

Degli attuali 2.069 positivi, 289 pazienti (-5) sono ricoverati – di cui 16 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.780 (-6) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento 71 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 98 (15, 53, 11); Catania 694 (65, 250, 93); Enna 247 (59, 145, 29); Messina 361 (64, 144, 52); Palermo 383 (57, 127, 31); Ragusa 37 (4, 50, 7); Siracusa 109 (23, 103, 27); Trapani 69 (2, 65, 5).

In Italia le vittime del coronavirus sono salite a 30.560, con un incremento di 165 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla protezione civile. Si tratta del dato più basso dei deceduti dal 9 marzo. Ieri l’aumento dei morti era stato di 194 unità.

I contagiati totali – vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti – sono 219.070, con un incremento minimo di 802 rispetto a ieri. Sabato l’aumento era stato di 1.083.

I pazienti guariti sono 105.186, con un incremento di 2.155 rispetto a ieri. Sabato i pazienti dimessi e guariti erano stati 4.008. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva: sono 1.027; 7 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 134. In Lombardia sono 348, ovvero 18 più di ieri.