Sette bandiere blu per la Sicilia

Assegnati i riconoscimenti 2020 per la qualità delle spiagge: ecco le località premiate nell’isola

Sono 7 le bandiere blu assegnate alla Sicilia per l’estate 2020.

I riconoscimenti della Foundation for Environmental Education, che individuano la qualità di una spiaggia in base alla pulizia delle acque e all’efficienza dei servizi, sono stati assegnati a 385 località in Italia e coinvolgono tre province siciliane.

Tre premi a testa per le province di Ragusa e Messina: nell’ibleo Marina di Ragusa, Pozzallo (Pietre nere, Raganzino) e Ispica (Santa Maria del Focallo e Ciriga); nel peloritano Tusa (spiaggia Lampare, spiaggia Marina), Santa Teresa Riva (lungomare) e le isole Eolie (Lipari, Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto, Acquacalda).

Nell’Agrigentino la bandiera blu va a Menfi (Lido Fiori Bertolino, Porto Palo Cipollazzo).

La consegna avverrà ufficialmente a Roma, pur in via telematica, il prossimo 14 maggio nella sede della Foundation for Environmental Education.