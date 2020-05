Regione chiarisce: sì ad asporto di domenica

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Servizio a domicilio e asporto in Sicilia sono consentiti anche la domenica e si potrà usufruire del servizio da fuori comune: si può ricevere il cibo a casa o andarlo a prendere in un altro centro abitato. Lo chiarisce una circolare della protezione civile regionale dopo che sono “emersi problemi interpretativi” su attività come ristoranti, bar o pasticcerie che vendono prodotti alimentari come quelli da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria, spiegando che sono autorizzati a stare aperti nei giorni festivi. E che asporto e consegna possono essere effettuati anche in altri comuni rispetto a quello di residenza.

La dicitura dell’ordinanza che “autorizza nelle giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini”, si legge nella circolare interpretativa, “significa che nelle giornate domenicali tutti gli esercizi commerciali che praticano servizio a domicilio o di asporto sono autorizzati ad essere aperti per poter fornire il suddetto servizio”.

“Ne consegue – prosegue la nota interpretativa della protezione civile regionale – che bar, pasticcerie, ristoranti, ed esercizi similari che vendono prodotti alimentari o affini quali: prodotti da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria e similari possono garantire il servizio evitando gli assembramenti e garantendo il rispetto delle distanze interpersonali. Le persone che vorranno fruire del servizio dovranno, comunque, indossare le mascherine quando in fila per l’asporto”.