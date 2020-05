Catania, rimossi i divieti umoristici per bici

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Dai giorni della festa di Sant’Agata erano rimasti a Catania i divieti di transito per le biciclette, allo scopo di evitare incidenti causati dalla cera. Sui cartelli di via Etnea e dintorni qualche buontempone aveva appiccicato delle frasi per sottolineare l’inutilità del provvedimento a celebrazioni concluse.

A distanza di tre mesi, dopo le sollecitazioni di Catania mobilitylab, il Comune si è deciso a rimuovere i divieti. “Comunichiamo con piacere – dice l’associazione – che i cartelli sono stati tolti ed è stata ripristinata, con tre mesi di ritardo, la normalità”.