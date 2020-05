Catania: San Giovanni Li Cuti e piazza Consiglio d’Europa off limits

Troppi assembramenti: il borgo marinaro e la zona ginnica del lungomare interdetti al passaggio pedonale sino al 17 maggio. Pogliese: “Emergenza non ancora finita”

Share Tweet Whatsapp Email

San Giovanni Li Cuti e la zona ginnica antistante piazza Nettuno diventano off limits sino al 17 maggio. Il Comune di Catania, di concerto con la prefettura, stringe le maglie nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus.

“Alla luce dei pericolosi assembramenti riscontrati nei giorni scorsi – si legge nel comunicato dell’amministrazione etnea – il sindaco Salvo Pogliese, in linea con gli indirizzi dettati dal comitato prefettizio per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto l’interdizione al passaggio pedonale del borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti e della zona degli attrezzi ginnici di piazza Consiglio d’Europa”.

“Un provvedimento, valido fino al prossimo 17 maggio, che si è reso necessario alla luce delle violazioni constatate nei giorni scorsi e ha lo scopo di scoraggiare assembramenti, soprattutto nel fine settimana, quando molta gente si riverserà nel lungomare col rischio di infrangere ogni vincolo sul distanziamento sociale necessario per prevenire i rischi di contagio”.

Il provvedimento di blocco di San Giovanni Li Cuti vale per tutti, eccetto residenti e domiciliati, utenti in visita parentale ai predetti, personale delle attività commerciali e di pesca ivi operanti, acquirenti da asporto presso le attività commerciali ivi ubicate, esecutori di consegne di beni a domicilio, personale delle forze di polizia statali e locale.

“Anche a costo di qualche ulteriore rinuncia – ha spiegato il sindaco Pogliese – occorre comprendere che l’emergenza non è ancora cessata e che riprendere le attività non significa abbandonare ogni precauzione, ma convivere con il virus. I dati positivi della curva epidemiologica non devono illudere che la ripresa possa avvenire senza i dovuti accorgimenti e con la prudenziale gradualità che la circostanza richiede”.

“Stiamo lavorando con rigore – ha aggiunto il primo cittadino – per riaprire ogni attività a Catania, ma i cittadini devono rispettare le regole e uscire solo se strettamente necessario, utilizzando guanti e mascherina e soprattutto mantenendo distanza sociale e lontananza dai luoghi più affollati”.