CATANIA – Ieri sera la polizia di Catania ha arrestato il 48enne Angelo Gagliano. E’ arrivata la segnalazione di un furto all’interno di un condominio in via Sebastiano Catania a opera di un uomo che dopo essere stato bloccato da uno degli inquilini del palazzo era riuscito a liberarsi e a fuggire a bordo di uno scooter in direzione di via Galermo.

Gli equipaggi hanno intercettato l’uomo nelle immediate vicinanze. Aveva numerosi precedenti. Portava con sé vari arnesi atti allo scasso e tre valigette porta utensili. Quindi è stato riconosciuto da uno dei condomini. Secondo il racconto Gagliano aveva scavalcato un muro per entrare nel complesso e poi effettuato un controllo nel cortile comune; fermato dall’inquilino è riuscito a scappare. Una storia confermato da un’altra residente. Inoltre si è appurato che uno dei box del condominio era stato forzato e dal suo interno erano state rubate tre valigette porta utensili.