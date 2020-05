Paternò . Tre minorenni arrestati dai carabinieri per l’assalto ad un supermercato, ad inchiodarli le telecamere del sistema di videosorveglianza

Share Tweet Whatsapp Email

PATERNO‘ (CATANIA) – I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato due 17enni ed un 15enne, per rapina aggravata in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le indagini sono scattate in seguito ad una rapina effettuata,il 2 aprile scorso, al supermercato “Ard” di piazza Vittorio Veneto.

Nell’occasione due giovani con il volto travisato, supportati da un complice, avevano assaltato in prossimità dell’orario di chiusura il supermercato e, sotto la minaccia di un coltello, avevano minacciato la cassiera al grido: “Pigghia i soddi, rapici a cassa e spicciati”.

I protagonisti dell’assalto – che ha fruttato 500 euro – sono stati immortalati dalle telecamere. Un terzo soggetto, collegato telefonicamente con i complici, stazionava nella zona acquistando bibite e patatine in un altro supermercato posto nelle vicinanze, posizione che gli garantiva una perfetta visione dell’obiettivo.

I tre giovani sono tutti “vecchie conoscenze” dei carabinieri per fatti di droga ed uno di essi in particolare, sottoposto alla custodia cautelare per reati contro il patrimonio.