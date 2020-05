Share Tweet Whatsapp Email

I carabinieri hanno denunciato per riciclaggio un 54enne di Gioia Tauro e due palermitani di 52 e 21 anni tutti già noti alle forze dell’ordine. In via Ambrosoli, nel quartiere palermitano di Brancaccio i militari dell’Arma hanno notato tre persone in una piazzola di sosta nei pressi di un autoarticolato con le tendine abbassate e le portiere chiuse. Anche con l’ausilio dei carabinieri del nucleo cinofili sono scattati i controlli anche sul mezzo e sono state trovate nascoste alcune buste con dentro 185 mila euro. I tre uomini non hanno spiegato la provenienza del denaro. Tra le ipotesi la possibilità che la somma trovata fosse il pagamento di una partita di droga appena arrivata dalla Calabria per rifornire la base di spaccio di Brancaccio.